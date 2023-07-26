26 Июля 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Владельцу "Баден-Бадена" разрешили использовать и реконструировать объекты на Шарташе

Владельца "Баден-Баден" Евгения Кононова допустили к использованию, строительству и реконструкции объектов на Шарташе. Решение принял Арбитражный суд Свердловской области, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на определение суда.

Напомним, решением суда ИП Кононову Е.В. запретили эксплуатировать объекты, возведенные на улице Отдыха на Шарташе. Кононов также не может передавать права или совершать любые другие сделки в отношении участков, где находится "Шарташ пляж". После этого бизнесмен снова обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер на улице Отдыха.

Согласно определению суда, предмет спора изначально связан с объектами капитального строительства, а потому ограничения, возложенные на Кононова, должны касаться только них. С учетом доводов ответчика, суд решил частично удовлетворить заявление бизнесмена, разрешив ему эксплуатировать, строить и реконструировать, те объекты на Шарташе, которые не являются объектами капитального строительства. В суде также отметили, что теперь жители Екатеринбурга могут снова использовать зону отдыха.

Напомним, вчера мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые прокомментировал ситуацию с закрытием бассейнов "Баден-Баден" на Шарташе. По его словам, ничего плохого в самом проекте нет, однако Кононов сильно поторопился, желая успеть к летнему сезону.

Теги: Шарташ, Баден-Баден, суд, Кононов


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