Мишустин: к расширению налоговых льгот следует подходить аккуратно

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что проработать идею об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиничных кафе и ресторанов действительно стоит, но следует очень аккуратно подходить к этому вопросу. Таким был его ответ на вопрос одного из участников совещания по развитию туризма, который выступил с предложением об обнулении НДС для заведений общепита, расположенных внутри гостиниц.

Читайте также: Туристический сезон слился

"Мы отрасль слышим. Конечно же, хочется за счет налогов создать преференциальные условия [для индустрии туризма], и, наверное, было бы здорово, если бы мы подумали, как это сделать", - цитирует ТАСС Мишустина, который уточнил, что подобные решения должны быть взвешенными и обдуманными.

Ранее Мишустин, слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте "Манжерок" в республике Алтай, рассказал о том, как в 2022 г. останавливался в модульной гостинице на природе. Политик поделился впечатлениями от отдыха, правда, не назвал конкретное место досуга.