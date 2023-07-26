Экс-замглавы Минцифры не признал вину в получении взятки

Бывший замглавы Минцифры Максим Паршин отрицает причастность к получению взятки. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

"Паршин вину не признает и раскаяния не выражает", - огласила судья представление прокуратуры, которая просит перевести Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО. Следователь поддержал просьбу об ужесточении меры пресечения.

Напомним, о задержании Паршина стало известно 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В Минцифры утверждают, что оказывают следствию все необходимое содействие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Деньги, по данным депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.