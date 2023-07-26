Порядка 300 детей участников СВО путешествуют по регионам УрФО

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале отчитался об успешном старте туристических поездок по Уральскому федеральному округу для детей из семей военнослужащих, передает корреспондент Накануне.RU.

В путешествие по регионам отправились дети участников специальной военной операции, а также дети из многодетных семей "тюменской матрешки". За первые два месяца летних каникул по туристическим маршрутам проехали порядка 300 детей.

"Юные тюменцы побывали в Когалыме и Ноябрьске, а югорчане и ямальцы - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Увидели много интересного. Узнали, насколько плотно связаны наши территории. Дети делятся впечатлениями - гостям с Севера очень понравились тюменская набережная, Тобольский кремль и Ялуторовский острог. В свою очередь, тюменцы оценили красоту Югры и Ямала. Приятно, что наша инициатива, предложенная в марте, нашла поддержку среди тюменских, югорских и ямальских депутатов и успешно воплощается в жизнь", - отметил губернатор Моор.

Напомним, ранее идею губернатора поддержали в Совете Законодателей - руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала.

В рамках туристических поездок по регионам УрФО дети могут познакомиться с достопримечательностями, историей и природой регионов.