Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц

Райффайзенбанк с 1 августа перестанет принимать и покупать у физлиц наличную валюту.

"Мы приняли такое решение, чтобы эффективно управлять валютной позицией. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", - говорится в заявлении банка.

Можно делать валютные переводы, конвертировать валюту в приложении банка и покупать наличную валюту.

Также Райффайзен объявил об увеличении комиссии за внесение наличных рублей на рублевые счета в кассе: на сумму до 200 000 — 1% (минимум 300 рублей), свыше 200 000 — без комиссии.