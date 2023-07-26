Основателя Group-IB приговорили к 14 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмена обвиняли в выдаче сведений, составляющих государственную тайну. Детали дела неизвестны, поскольку рассматривалось и расследовалось оно в закрытом порядке. Защита основателя Group-IB сообщала, что вину он не признает.

Сачков был задержан в 2021 году. Через своих адвокатов он сообщил, что обвинение не связано с деятельностью его компании по кибербезопасности Group-IB.

После задержания Сачкова его мать обратилась с открытым письмом к президенту России, в своем обращении она просила о честном и справедливом расследовании. Также она просила огласить, в чем обвиняют ее сына.