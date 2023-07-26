26 Июля 2023
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Фото:СКР

На журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело о фейках о российской армии

Следственный комитет возбудил уголовное о дискредитации ВС РФ на украинскую журналистку Янину Соколовскую. СКР провел обыски в московской квартире фигурантки.

Сообщается, что дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Следствие считает, что "Соколовская в период с марта по май 2022 года публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

"Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по городу Москве", - добавили в ведомстве.

Теги: янина соколовская, фейки, уголовное дело


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