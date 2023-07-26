На Голубом карьере в Челябинске женщина упала со скалы на камни

В Челябинске на Голубом карьере женщина прыгнула со скалы в воду, но упала на камни, сообщили Накануне.RU в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Несчастный случай произошел сегодня днем. 37-летняя женщина отдыха на карьере со своим знакомым. Она решила искупаться и прыгнула с прибрежной скалы, но упала, не достигнув воды, и ударилась о камни.

Спуститься со скалистого берега к женщине было невозможно, поэтому спасатели подплыли к пострадавшей на лодке. Женщина была в сознании. Ей оказали первую помощь и транспортировали к берегу, где передали сотрудникам скорой помощи. Женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.