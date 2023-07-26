Уральский полпред высоко оценил производство в УрФО беспилотников

Уральский полпред Владимир Якушев познакомился с наработками уральского производителя беспилотных авиационных систем (БАС) и посетил Академию БАС, где идет обучение операторов. Он побывал на производственных площадках компании "Лаборатория будущего" – резидента технопарка "Университетский", которая базируется в городе Екатеринбурге.

"Создание беспилотных авиационных систем – перспективное направление для регионов Уральского федерального округа. Технологии найдут применение в разных сферах - безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь", – цитирует Якушева портал полпредства.

Полпред посетил подразделения и департаменты компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотных авиационных систем, а также диагностикой и ремонтом высоковольтных линий электропередач. Разработчики продемонстрировали созданные в компании, уже действующие и хорошо зарекомендовавшие себя платформы "Стрекоза", "Муха", "Шмель" и "Муравей". Директор компании Александр Лемех подробно рассказал о новейшей разработке автоматической зарядной станции (АЗС) для беспилотников, которая устанавливается на ЛЭП и позволяет в любое время заряжать их, либо подключать необходимое оборудование на длительный срок.

На встрече также стало известно о реализации инвестиционного проекта по созданию научно-производственного центра (НПЦ) по выпуску БАС - платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг полезной нагрузки на значительные расстояния. Особое внимание было уделено Академии БАС, которая была создана в мае 2023 г. и активно занимается обучением внешних пилотов (операторов БАС), способных управлять как коммерческими беспилотниками, в том числе, созданными компанией "Лаборатория будущего", так и FPV-дронами. Полпреду продемонстрировали оснащение учебных классов, полигон с оборудованием учебных мест, трассу FPV. Он также познакомился с работой профессиональных инструкторов и пообщался с курсантами академии.