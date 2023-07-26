Средний Урал направит в Макеевку еще 150 миллионов на восстановление дорог

От правительства Свердловской области Макеевка получит еще 150 млн рублей - средства пойдут на восстановление 38 тыс. кв.м. дорожного покрытия в городе, сообщает издание ДАН со ссылкой на региональное правительство.

Планируется связать отремонтированными дорогами районы Макеевки. Список объектов, подлежащих ремонту, пока в стадии подготовки.

Напомним, что шеф-регион в этом году уже восстановил 84,5 тыс. кв.м. дороги , а также 8 котельных в Макеевке.