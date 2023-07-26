26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Украинский диверсант получил в России срок за теракт в Брянской области

Второй западный военный суд наказал украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области.

Злоумышленник получил 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тыс. руб., пишет РИА Новости. Удовлетворены гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тыс. руб. и РЖД на 157 тыс. руб.

По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд.

Теги: Унечский район, диверсант, теракт, срок, Второй западный военный суд


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