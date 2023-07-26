26 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" заявил Шатова на новый сезон РПЛ, несмотря на истекший контракт

Полузащитник "Урала" Олег Шатов, вероятно, продолжит выступать за команду из Екатеринбурга.

Уральский клуб заявил Шатова для участия в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ. Футболист был заявлен накануне, 25 июля.

Стоит отметить, что контракт Олега Шатова с "Уралом" действовал до конца сезона-2022/23 и уже истек. О продлении соглашения с игроком клуб официально не объявлял. На сайте уральцев в основном составе команды его в данный момент нет.

29 июля Олегу Шатову исполнится 33 года. Весь прошлый сезон полузащитник пропустил после перенесенной в сентябре операции.

Теги: Урал, Шатов, заявка, РПЛ


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