"Урал" заявил Шатова на новый сезон РПЛ, несмотря на истекший контракт

Полузащитник "Урала" Олег Шатов, вероятно, продолжит выступать за команду из Екатеринбурга.

Уральский клуб заявил Шатова для участия в новом сезоне Российской Премьер-лиги. Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ. Футболист был заявлен накануне, 25 июля.

Стоит отметить, что контракт Олега Шатова с "Уралом" действовал до конца сезона-2022/23 и уже истек. О продлении соглашения с игроком клуб официально не объявлял. На сайте уральцев в основном составе команды его в данный момент нет.

29 июля Олегу Шатову исполнится 33 года. Весь прошлый сезон полузащитник пропустил после перенесенной в сентябре операции.