Индекс цен на потребительские товары в России вырос за год на 17% - Ромир

Индекс цен на потребительские товары в России значительно подрос, сильно выше, чем декларирует Росстат, об этом говорят данные исследования холдинга "Ромир".

Так, в июне 2023 года индекс-дефлятор FMCG (продукты питания, напитки, предметы гигиены, бытовая химия, лекарства) вырос к маю на 2,9% и составил 192%. К июню прошлого года рост индекса составил 17%, говорится в сообщении социологического центра.

У Росстата, индекс потребительских цен за тот же период вырос всего на 3,25%.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, "Ромир" замеряет цены на основании 15 млн реальных покупок, совершенных жителями российских городов в 2008-23 гг. C начала года, по оценкам "Ромира", цены растут на 1,5-4% каждый месяц.