В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения участника СВО

В городе Юрюзань Челябинской области уроженца Таджикистана подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью участнику СВО.

Инцидент произошел 22 июля в одном из баров города. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Мигрант ударил участника СВО. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы. Ему причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.