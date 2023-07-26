Рогов сообщил о начале второй волны контрнаступления ВСУ в Запорожской области

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ.

По его словам, украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении.

"Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Два дня назад врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы.