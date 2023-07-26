Уральская пенсионерка добилась компенсации в 200 тысяч от Фонда капремонта

В Туринском районе пенсионерка добилась компенсации за затопленную квартиру в размере 200 тыс. рублей. Виновником происшествия стал Фонд содействия капитальному ремонту, который проводил работы в доме потерпевшей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, капремонт жилого дома по Ленина в Туринске проводился еще в 2020-2021 годах. Тогда пенсионерке, инвалиду II группы и затопило квартиру. Пожилая женщина обращалась напрямую в Фонд с требованием возместить ущерб, однако была проигнорирована.

А прокуратура не стала игнорировать ситуацию. Сотрудниками ведомства был направлен иск в Туринский районный суд с требованием взыскать с Фонда содействия капремонту в пользу заявительницы свыше 195 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного квартире. А также расходы по определению стоимости восстановительного ремонта.

Суд встал на сторону пенсионерки, взыскав свыше 195 тыс. рублей в качестве морального ущерба, а также 10 тыс. рублей, которые потратила женщина на определение стоимости восстановительного ремонта. Решение суда вступило в законную силу. Фондом денежные средства перечислены пенсионерке.