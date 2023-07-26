26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На дистанционное голосование подано уже 66 тысяч заявлений – ЦИК

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные по принятым заявлениям на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и на голосование на дому (в рамках "Мобильного избирателя").

"Всего на сегодняшнее утро подано – уже более 70 тысяч заявлений: 66 169 заявлений на участие в ДЭГ и 4 706 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что в это число не входят московские избиратели, поскольку столица использует собственную платформу для голосования (разработанную городскими властями – этот факт неоднократно вызывал вопросы о возможном конфликте интересов, но ЦИК их игнорирует).

Ранее ЦИК открыл прием заявлений на ДЭГ в регионах, где голосование продлится два или три дня, а сегодня стартовал прием заявлений там, где выборы продлятся один день – 10 сентября (Единый день голосования).

Теги: дистанционное голосование, цик, заявление, мобильный избиратель


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