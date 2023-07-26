Прокуратура проводит проверку инцидента. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурорам разобраться в причинах инцидента, принять меры, направленные на недопущение создания угрозы безопасности граждан в местах массового пребывания, и взять на контроль ход проверок, проводимых уполномоченными органами.

По информации очевидцев, в магазине прорвало сливные трубы. Магазин закрыли, арендодатели подсчитывают ущерб.

В Тобольске затопило "Ленту". Инцидент произошел накануне, о нем сообщили горожане в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU .



