За сход вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге наказали девять сотрудников

Транспортные прокуроры выяснили причину схода вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге. Наказано около 10 человек.

Напомним, инцидент случился 7 июня этого года. На территории Свердловской детской железной дороги произошел сход двух вагонов без их опрокидывания. Во время происшествия поезд следовал по маршруту без пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной схода стало то, что работники детской железной дороги не обеспечили безопасность движения поезда и эксплуатации технических средств. Это повлекло наезд состава на тормозные башмаки, ограничивающие его движение.

По итогам проверки начальник Свердловской детской железной дороги получил представление от прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, девять сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.