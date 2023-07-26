26 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За сход вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге наказали девять сотрудников

Транспортные прокуроры выяснили причину схода вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге. Наказано около 10 человек.

Напомним, инцидент случился 7 июня этого года. На территории Свердловской детской железной дороги произошел сход двух вагонов без их опрокидывания. Во время происшествия поезд следовал по маршруту без пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной схода стало то, что работники детской железной дороги не обеспечили безопасность движения поезда и эксплуатации технических средств. Это повлекло наезд состава на тормозные башмаки, ограничивающие его движение.

По итогам проверки начальник Свердловской детской железной дороги получил представление от прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, девять сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теги: вагоны, проверка, итоги, прокуратура


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Ранее 07.06.2023 16:16 Мск Причину схода вагонов на детской железной дороге в Екатеринбурге выяснит прокуратура

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