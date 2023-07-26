26 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Природные пожары бушуют на французском Лазурном побережье

Несколько природных пожаров бушуют на французском Лазурном побережье, сообщают местные СМИ.

25 июля природный пожар разгорелся в коммуне Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы на юго-востоке Франции) в 10 км от Ниццы.

РИА Новости передает, что огонь подбирался к аэропорту Ниццы на расстояние нескольких километров. Сообщалось, что прекращено движение автомобилей по трассе A8, пролегающей через Кань-сюр-Мер. Также временно прекращено движение поездов по маршруту Антиб-Ницца в обе стороны.

По данным синоптиков, риск возникновения новых возгораний сохраняется, поэтому для туристов закроют ряд лесных массивов на Лазурном побережье. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.

Отметим, природные пожары охватили также Грецию, Италию, Турцию. Ранее сообщалось, что в Греции на Родосе и Корфу эвакуируют жителей и туристов из-за пожаров. Сгорело множество домов.

В Турции пожары бушуют в туристических регионах. При этом в АТОР заявили, что эвакуировать туристов из турецкого Кемера не будут – в этом нет необходимости.

Теги: природные пожары, франция, лазурное побережье


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