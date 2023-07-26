В Новом Уренгое "стрелок-бизнесмен" получил шесть с половиной лет "строгача"

В Новом Уренгое мужчина признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и покушении на убийство предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Между двумя предпринимателями вспыхнул конфликт на почве ведения бизнеса. Они договорились о встрече для решения спорных вопросов на территории промышленной базы. Вот только один из мужчин явился решать вопросы с огнестрельным оружием.

Он семь раз выстрелил в сторону потерпевшего.

Как сообщает следствие, убить мужчину преступник не смог по независящим от него причинам: потерпевший оказал ему сопротивление и бегал по территории базы.

Теперь стрелок-бизнесмен проведет шесть с половиной лет в колонии строгого режима.