Danone списала 200 миллионов евро после перехода российских подразделений под управление государства

Французская корпорация Danone в отчете за первое полугодие сообщает о деконсолидации своих российских подразделений, выпускавшие молочные и растительные продукты питания. Списано около 200 млн евро. Это новые убытки, ранее компания уже списала $500 млн из-за ситуации с российским бизнесом, передает Bloomberg.

После начала СВО Danone заявила о желании прекратить инвестиции в свой российский бизнес, но производство не прекратила. Затем компания начала поиски покупателя на российское подразделение, но в это время президент России Владимир Путин подписал указ о временном переходе акций российских подразделений Danone под управление государства. Гендиректором "Данон Россия" был назначен заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.