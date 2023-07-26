В Челябинской области подорожал набор продуктов для окрошки
В Челябинской области за год выросла стоимость набора продуктов для окрошки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, цены на продукты были проанализированы в популярных супермаркетах.
"Домашняя" порция окрошки обойдется в среднем от 59,5 до 146 рублей, в заведениях общепита за нее придется заплатить от 180 до 350 рублей. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость одной порции окрошки выросла на 5% и 2,8% соответственно.
Больше всего подорожали редис и огурцы. При этом снизилась стоимость вареной колбасы.
В исследовании рассматривался вариант с квасом. Для любителей окрошки с минеральной водой средняя стоимость будет ниже, а тем, кто предпочитает суп с кисломолочными продуктами, придется заплатить немного больше.