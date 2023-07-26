Окунуться в старую Русь - нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" рекомендует короткие маршруты по Владимирской области для сити-брейка

Портал russia.travel собрал лучшие маршруты для мини-путешествий. Сити-брейки – это короткие поездки в другие города. Такой вид туристического отдыха становится все более популярным в стране. При минимальных финансовых вложениях они позволяют вырваться из рутины, перезагрузиться и напитаться новыми впечатлениями.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Владимирской области, в числе рекомендованных направлений – маршрут по Владимирской области «Суздаль – Муромцево – Муром». Гостям предлагают окунуться в атмосферу старой Руси, полюбоваться белокаменными храмами, послушать колокольный звон, посетить уникальные памятники старинной архитектуры, познакомиться с историей этой прекрасной земли.

«Владимирская область обладает колоссальным туристическим потенциалом, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появляются новые возможности для эффективного маркетинга, продвижения, грамотной переупаковки предлагаемого турпродукта в соответствии с желаниями гостей. Этот многогранный процесс вписан в общую канву трансформации Владимирского региона в территорию развития и комфорта для всех: для жителей, для туристов, для инвесторов. Сохраняя свою самобытность, уникальность, наши населённые пункты становятся современными, ухоженными, благоприятными для проживания – на любой срок. Одна из наших сильных сторон – исторические памятники. Но это не всё! Благоустройство общественных пространств, расширение линейки досуговых предложений, событийный календарь, развитие частных музеев и сектора общепита, появление новых мест размещения разных форматов и на любой бюджет – важные компоненты укрепления туристического потенциала области. Необходимо развивать все направления», – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.