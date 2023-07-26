В Челябинске бывшего преподавателя института осудят за получение денег от студентов

В Челябинске бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса будут судить за незаконное получение денежных средств от студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Его обвиняют в 21 эпизоде мелкого коммерческого подкупа. По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый получил коммерческие подкупы от студентов в размере от 2 тыс. до 6,2 тыс. рублей за закрытие академических задолженностей. При этом студенты не сдавали экзамены и зачеты и не писали курсовые работы.

Всего обвиняемый получил от студентов 73 тыс. 750 рублей.