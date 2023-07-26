26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ ликвидировала в Подмосковье крупную нарколабораторию, управляемую с Украины

В подмосковной Шатуре ликвидировали крупную нарколабораторию, сообщает ФБС России.

По данным ведомства, сбыт наркотиков шел через интернет-магазин, администрируемый гражданами Украины.

Лаборатория производила крупные партии синтетических наркотиков, изъято 57 кг запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Участники преступной группы задержаны и заключены под стражу, передает ТАСС.

В феврале в Екатеринбурге ликвидировали подпольную нарколабораторию. При обыске оперативники изъяли 600 граммов наркотического средства. Задержан владелец, он изготовлял вещества в подпольной лаборатории, после чего продавал их в "Даркнете".

Теги: фсб, нарколаборатория, украина


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