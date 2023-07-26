Свердловского бойца СВО объявили дезертиром из-за бюрократической ошибки

Участника специальной военной операции из Свердловской области пытаются признать дезертиром из-за бюрократической ошибки. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, парень из Горноуральского городского округа участвовал в СВО и в мае получил отпуск на две недели из-за рождения дочери. Однако после отпуска его вместе с сослуживцами перевели в другую часть.

"Все бы ничего, но военнослужащему не сообщили об этом решении. Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте. Однако вскоре узнал, что объявлен СОЧем – самовольно оставившим часть", - сообщил депутат.

Он отметил, что это уже уголовная статья и невыплата денежного довольствия.

"Направил информацию в военную прокуратуру ЦВО. Будем разбираться. Надо возвращать бойцу честное имя, чтобы дочка гордилась им", - заключил Максим Иванов.

Напомним, ранее он рассказывал о ситуации, когда сразу трем участникам СВО грозила тюрьма из-за "разгильдяйства военного начальства".