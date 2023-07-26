Мишустин высказался о ДТП на Алтае с туристами из Екатеринбурга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о ДТП, произошедшем вчера на Алтае с туристами из Екатеринбурга. По его словам, власти всех уровней должны лучше следить за качеством оказания услуг туристам, дабы больше не допустить подобных происшествий.

Напомним, что вчера утром по пути из села Каракол к Каракольским озерам перевернулся грузовик с 16 туристами из уральской столицы. Один человек скончался, 11, в числе которых 6 детей, пострадали. По данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, группа екатеринбуржцев самостоятельно организовали поездку. Они не прибегали к услугам туроператоров и не были зарегистрированы.

"Мы делаем мораторий, говорим часто, что избыточно какое-то давление, но бывают вещи, с которыми надо считаться всем. И, конечно, то, что касается жизни, безопасности людей должно быть под особым контролем. Еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается, конечно, не только республики, но и всех российских регионов", - заявил Мишустин на совещании по развитию туризма.

В подтверждении своих слов он подчеркнул, что у организаторов поездки не было лицензий на перевозку пассажиров, а грузовик, по предварительным данным, и вовсе был не исправен. Мишустин выразил соболезнования семье погибшего екатеринбуржца, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии.

По последним данным ГУ МЧС России по Республике Алтай, в аварии пострадало 12 человек, семеро из которых дети. Вертолетом санавиации в Республиканскую больницу доставлены женщина и два ребенка.