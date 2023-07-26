Александр Авдеев: Владимирская область продолжит поддержку предприятий, которые идут в направлении импортозамещения, создают новые рабочие места и наращивают производство

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в областной столице, сообщает пресс-служба правительства региона.

Совместно со своим первым заместителем Александром Ремигой и главой города Дмитрием Наумовым губернатор оценил развитие промышленности областного центра и импортозамещающих производств на примере научно-производственной фирмы «Адгезив». Он осмотрел основное производство, склад готовой продукции и лабораторию контроля качества.

«Адгезив» работает на рынке полиуретановых продуктов, на основе которых производятся клеевые композиции, компаунды, герметики, покрытия, эластомеры. На сегодняшний день торговые марки компании представляют ассортимент из 400 видов химических продуктов. Они используются в нефтегазовой, строительной, космической, горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроении, судостроении и других отраслях.

Руководство предприятия пояснило, что на волне импортозамещения, когда многие компании ушли с рынка, продукция «Адгезива» осталась очень востребованной. Для многих партнёров компания является единственным поставщиком, не имеющим аналогов на рынке. При этом сырьевая база предприятия в большинстве своём – отечественная. Основной фокус внимания компания сосредоточила на производстве герметиков.

«Обсудили с руководством компании расширение производственных мощностей и чем регион может содействовать этому процессу в плане инфраструктуры. «Адгезив» ставит перед собой амбициозные планы, вскоре запускает новый цех по производству герметиков, набирает ещё более 50 сотрудников, планирует утроить свои мощности к 2027 году. Контакты, которые были налажены в ходе визита делегации региона в Беларусь два месяца назад, уже дают свои плоды. Так, опытные образцы «Адгезива» нашли одобрение с той стороны, планируются первые поставки на белорусские предприятия. Если темпы развития не будут снижаться, то вскоре владимирская компания сможет заместить импортную продукцию на всём российском рынке», – отметил Александр Авдеев.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти планируют оказывать поддержку и на экспортном поле, представляя продукцию «Адгезива» в рамках различных деловых миссий.

«Важно, что руководство предприятия делает ставку на владимирские кадры, ценит наших специалистов – работников химической промышленности, создаёт для них достойные условия труда. Это говорит о том, что химическая отрасль Владимирской области приобретает новый вектор развития. Таким предприятиям регион всегда будет помогать», – резюмировал Александр Авдеев.