26 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Решетников пообещал введение "со дня на день" туристического безвиза между РФ и КНР

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, когда заработает безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем.

Решетников высказался об этом во время совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС. По словам министра, планируется запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем.

"Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", - сказал Решетников.

Напомним, ранее выяснилось, что из-за повышения стоимости авиабилетов на 5-7% многие пролетают с полетами в отпуск. Но это – не самое главное, цены на курортах у моря такие, как будто песок на пляже золотой. А главное, кэшбэк за путешествия по России ушел и не обещал вернуться. Но отдыхать хочется все равно, 42 млн туристов готовы если не на своих двоих, то на четырех колесах отправиться в путешествие по России или СНГ. Традиционные европейские направления становятся менее популярными, уже семь стран точно отказались сотрудничать с российскими операторами, зато все – в ожидании договора о безвизовых туристических поездках с Китаем.

Теги: Максим Решетников, Михаил Мишустин, туризм, Китай, Россия


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Ранее 17.03.2023 14:48 Мск Россия и Иран запустят безвизовый режим для туристов

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