26 Июля 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

В Краснотурьинске поймали пьяного лжеминера

В Краснотурьинске задержали местного жителя, решившего на пьяную голову поиграть в лжеминера. Об этом говорится в Telegram-канале Антитеррористической комиссии региона.

Сообщении о заминированном подъезде одного из домов города поступило в экстренные службы 23 июля. Неизвестный рассказал по телефону в мельчайших подробностях, где якобы установил взрывные устройства. Позднее вечером сотрудники ФСБ нашли и задержали телефонного хулигана. Несмотря на то, что тот раскаялся в содеянном, в отношении него все равно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений). Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Органы безопасности обращают внимание на то, что по каждому факту направления информации об угрозах террористического характера проводятся проверочные мероприятия, для чего задействуется весь спектр сил и средств правоохранительных органов и специальных служб", - добавили в комиссии.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма гражданину РФ грозит до 14 лет лишения свободы. Он также будет обязан оплатить имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад "скорой помощи", МЧС и иных специальных служб. В случае, если лжеминер несовершеннолетний - все эти обязанности ложатся на плечи его опекунов.

Теги: лжеминер, Краснотурьинск, уголовное дело


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