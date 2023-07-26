На территориях присутствия РМК подвели итоги конкурса "Измени свой город к лучшему"

На территориях присутствия Русской медной компании подвели итоги седьмого сезона конкурса детских социальных инициатив "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, география конкурса за семь лет выросла в два раза и охватила 13 населенных пунктов в четырех регионах России. Свои идеи по развитию городской среды и поселений экспертам представили школьники из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края. В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашем, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и поселком Межозерный конкурс состоялся в Нагайбакском районе. На всех территориях уже прошли защиты проектов и определены победители.

На рассмотрение жюри конкурса принимались инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. Всего в 2023 году в оргкомитет конкурса поступило 125 проектов-заявок от школьников. Из них были выбраны для реализации 13.

В Карабаше победил проект "Возрождение" по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки. В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект "Арт-зона "Наука" в Год педагога и наставника", который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы. В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект "Мастерская Лего" – школы для детей с ограниченными возможностями.

В Карталинском и Варненском районах победу одержали проект "Школьный двор моей мечты" и "Военизированная полоса препятствий". И если школьники из Великопетровки предложили обустроить на школьном дворе спортплощадку, разбить цветники и даже преобразовать старое овощехранилище в стиле домика хоббита, то ученики из Варны разработали и защитили проект комплекса тренажеров для проведения эстафет, военно-спортивных игр и уроков ОБЖ.

В Орске, где впервые проводился конкурс, на рассмотрение было представлено рекордное за всю историю конкурса количество работ с одной территории – 20 проектов. После длительного совещания жюри конкурса определило победителя. Им стал автор проекта благоустройства спортивной площадки на территории образовательного учреждения детской спортивной школы "Юность". Благодаря идее в обновленном пространстве расположатся турниковый комплекс, баскетбольная площадка для игры в стритбол, а также отличное место для отдыха горожан.

В Полевском безоговорочную победу одержала школа села Полдневая с проектом "Тропа здоровья". Теперь в селе будут тренажеры для максимального удовлетворения всех категорий граждан в занятиях физической культурой и спортом, а по соседству – детский игровой комплекс со скамейками и клумбами.

В Хабаровском крае в конкурсе детских социальных проектов победу одержали: в Амурском районе – проект "Самбо в село", цель которого создать условия для развития спорта для детей и подростков в селе Вознесенское. Авторы проекта на выигранный грант закупят материально-техническое оборудование для секции самбо. В Нанайском районе – проект "Мир профессий: новые горизонты, или Перезагрузка", в рамках которого будет закуплено оборудование для уголка профориентации. С его помощью ребята смогут расширить спектр знаний о новых профессиях (не только гуманитарных), узнать об их особенностях, условиях труда и заработной плате. А выпускники смогут получить информацию, где требуются те или иные специалисты и, возможно, смогут найти для себя новый ориентир.

В Комсомольском районе победил проект "Театр для всех", основная идея которого создание условий для нравственно-интеллектуального развития личности с помощью организации творческого досуга – театральной деятельности для детей и подростков, проживающих в отдаленной местности. В рамках проекта будут закуплены костюмы, реквизиты и декорации для проведения мастер-классов по театральному мастерству на базе Дома культуры, которые помогут сплотить детей и старшее поколение.

Именно эти проекты и будут реализованы в сельских поселениях при поддержке РМК.

"За всю историю конкурса на целевые гранты уже реализовано более 60 проектов. Особенно отрадно отметить не только увеличение количества инициатив и их качество проработки, но и подчеркнуть инновационность идей и их соответствие инфраструктурным трендам. Все чаще школьники обращаются с инициативами по созданию общественных пространств, используют 3D-моделирование – эти проекты необычны в реализации с технической точки зрения. Но самое главное – благодаря конкурсу мы видим проблематику территорий глазами детей. Ребята вдохновляют нас своими идеями. Пусть уже реализованные проекты станут надежным фундаментом для новых свершений, а каждая инициатива всегда находит понимание и поддержку", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.