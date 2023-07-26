В Рязанской области загорелись вагоны с серой, жителей нескольких домов эвакуировали

На железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области загорелись вагоны с серой, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов.

В результате ЧП есть пострадавший: сотрудник РЖД отравился парами серы, мужчину госпитализировали.

РИА Новости передает, что очаг возгорания в вагонах с серой ликвидирован. По данным горадминистрации, опасности для населения нет, жильцов расположенной неподалеку пятиэтажки эвакуировали.