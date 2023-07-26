Инфляция в Челябинской области выросла до 3,1%

В Челябинской области в июне годовая инфляция выросла до 3,1%. В мае она была 2,7%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

К ускорению инфляции в регионе привели повышение потребительского спроса, ослабление рубля и рост издержек производителей мясопродуктов.

Среди продовольственных товаров ускорился годовой рост цен на мясо. Это произошло из-за роста издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожания импортных кормовых добавок. Цены на непродовольственные товары в июне продолжили снижаться, но более медленными темпами, чем в мае. В то же время годовой рост розничных цен на бензин ускорился.