Ялтинский экономический форум переносится – Аксенов

Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он не уточнил, о каком периоде идет речь.

В марте этого года Аксенов заявил, что проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве "в связи с определенными логистическими особенностями".

"В масштабном мероприятии примут участие новые субъекты РФ. Ожидается, что ЯМЭФ–2023 пройдет в сентябре, и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - анонсировал глава Крыма.