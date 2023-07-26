На Кубани, Таймыре, в ХМАО потеплеет до 39

В ближайшие дни потеплеет в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Югре, на Таймыре и Сахалине. Синоптики прогнозируют повышение температуры в этих регионах до +30-39 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 28 и 29 июля в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области будет +36-37, на Таймыре – +29-30 градусов в этот период, на Сахалине – +25-30 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе – +30 и выше, пишет ТАСС.

27-28 июля в Краснодарском крае прогнозируют до +39 градусов.