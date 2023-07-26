26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

У хоккеистов "Автомобилиста" начались тренировки перед началом нового сезона

Хоккеисты "Автомобилиста" отправились на учебно-тренировочный сбор в поселок Рефтинский. С этой недели у команды начались тренировки в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, работа проходит в двухразовом режиме. Тренерский штаб поделил игроков на две группы, каждая из них проводит вечернюю и утреннюю тренировки. Хоккеисты работают в тренажерном зале, на льду и даже на футбольном стадионе. Вместе с главной командой тренируется и большая группа молодых игроков системы клуба, которые начинали подготовку к сезону в составе "Горняка-УГМК".

В Рефтинском "Автомобилист" пробудет до 6 августа. После этого уральские хоккеисты отправятся в Уфу на первый в этом году предсезонный турнир.

Напомним, что команда Николая Заварухина начнет новый сезон КХЛ в сентябре с домашних матчей.

Теги: Автомобилист, команда, сезон, тренировки


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