26 Июля 2023
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Фото: adm-brz.ru

Город Березники стал победителем федерального конкурса проектов создания комфортной городской среды

24 июля во Владивостоке были объявлены итоги VIII конкурса Минстроя РФ среди лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город Березники стал одним из победителей конкурса с проектом "От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам", который будет реализован в Усолье Строгановском в 2024 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Проект "От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам" предполагает благоустройство бывшей промышленной зоны музея "Усолье Строгановское". Здесь планируют восстановить историческую структуру кварталов, построить понтонный мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроить аллею у Никольского храма и создать "парк руин". Площадь обустроенной общественной территории составит 14,4 гектара.

Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ(2023)|Фото: adm-brz.ru

Проект прошел два этапа сбора предложений от жителей, два общественных обсуждения. Концепцию проекта благоустройства подготовило архитектурное бюро "ВЕЩЬ!" из Екатеринбурга.

Финансовую поддержку в подготовке проектной документации для конкурса оказала компания "Уралкалий".

Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ(2023)|Фото: adm-brz.ru

Всего в этом году на рассмотрение комиссии конкурса поступило более 500 заявок со всей России. Проекты прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Специалисты оценили заявки по своим направлениям, учитывая качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ(2023)|Фото: adm-brz.ru

Напомним, в 2023 году в Усолье уже был реализован проект "Усолье Строгановское. Регенерация культуры", победивший на конкурсе Минстроя. Благоустройство центральной площади историко-архитектурного комплекса позволило создать здесь комфортное современное пространство, сохранив его историческую достоверность.

Благоустройство Усолья Строгановского продолжится с привлечением федерального и краевого финансирования. На реализацию проекта "От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам" будет направлено более 100 млн руб.

От Пермского края победителем также стал проект "Междуречье" города Чердынь.

Теги: комфортная городская среда, Усолье, Строгановский, Уралкалий


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