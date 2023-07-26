CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с РФ по обмену заключенными

Вашингтон опасается, что участие экс-морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Россией по обмену заключенными, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, речь идет о перспективах возвращения в Штаты Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Источник отметил, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.

Ранее стало известно, что американец Тревор Рид получил ранение на Украине и попросил Госдеп США о помощи.

Напомним, Рид летом 2019 года был задержан в России. Находясь в нетрезвом состоянии, он оказал сопротивление полицейским при задержании. В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима. В апреле 2022 года американец был обменян на российского летчика Константина Ярошенко. После возвращения в США Рид решил отправиться воевать на Украину.