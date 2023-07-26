В Железнодорожном районе Екатеринбурга снесут здания и гаражи для строительства новой улицы

Екатеринбург готовится к строительству новой улицы. Постановление об изъятии строений в Железнодорожном районе для дальнейшего сноса подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Екатеринбурга, границы улицы обозначены участком в пределах Мамина-Сибиряка и Свердлова параллельно к улицам Шевченко и Азина. Для строительства будет изъято 18 гаражных боксов и земли под ними на улице Мамина-Сибиряка, 32, 36, 36а, 36в и 36г.

Строительство осуществляется в рамках реализации муниципальной программы "Столица" на 2017 – 2027 годы. Ответственным за исполнение постановления назначен заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Пока объект носит название "Новая 1", однако в дальнейшем улица получит свое уникальное имя.