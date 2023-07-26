В Прикамье чиновники уклонялись от уплаты взносов за капитальный ремонт

В Еловском районе администрация по требованию прокуратуры погасила задолженность по взносам за капитальный ремонт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Муниципалитет являлся собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме в селе Елово, по ул. Комсомольская, 42. Однако уклонялся от исполнения обязательств по уплате взносов на капремонт.

По итогам проверки прокурором главе администрации внесено представление, которое удовлетворено, задолженность погашена в полном объеме.