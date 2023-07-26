Спикер Иркутского парламента Александр Ведерников считает, что лучшие практики муниципалитетов по летнему отдыху детей надо поддерживать финансово

Вопросы организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи в Иркутской области обсуждались сегодня на депутатском штабе под председательством спикера регионального парламента Александра Ведерникова. Участие в заседании приняли депутаты Заксобрания, представители профильных министерств, правоохранительных органов, медицинских учреждений, сообщает пресс-служба ЗакСО региона.

Александр Ведерников подчеркнул, что в Иркутской области есть вопросы, связанные с качеством социальной инфраструктуры для отдыха детей и с дефицитом специалистов: «Например, в Черемховском районе большинство клубных учреждений построены в 60-70-х годах прошлого столетия и не соответствуют современным требованиям. Нужны спортивные объекты. Необходимо решать вопрос с дефицитом педагогических кадров. Все это характерно для многих муниципалитетов. В любом городе и поселке нашей области дети должны заниматься творчеством, спортом и образованием в достойных условиях».

В муниципальных образованиях отдых и занятость детей организована по нескольким направлениям. Глава Железногорска-Илимского Павел Березовский рассказал, что во всех школах города работают лагеря дневного пребывания. Кроме того, подростков активно привлекают к благоустройству общественных пространств и к волонтерской деятельности. В то же время требуется восстановить стационарный лагерь «Лесное», закрытый из-за аварийного состояния зданий. В Ангарском городском округе на отдых и оздоровление детей предусмотрено 15 млн рублей. В этом году в загородных лагерях уже отдохнули больше 4 тысяч человек. Кроме того, в городе работают лагеря дневного пребывания, профессиональные инструкторы проводят спортивные мероприятия во дворах.

По мнению специалистов, организованный летний отдых способствует снижению детской преступности, уменьшению количества происшествий с несовершеннолетними. Так, благодаря совместной профилактической работе различных ведомств, в этом году в регионе на 30% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками. За лето около 80% состоящих на учете в правоохранительных органах отдохнут в оздоровительных лагерях. В то же время иркутские врачи считают, что необходимо проводить постоянную разъяснительную работу с родителями, потому что именно во время летних каникул почти на 20% увеличивается число травм.

По словам заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяны Плетан, этим летом отдохнули больше 80 тысяч детей. Особое внимание уделяется детям участников СВО, а также находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, за счет средств резервного фонда организован отдых для детей из Кировска (ЛНР), над которым взяла шефство Иркутская область. Также из областного бюджета выделяются средства на поддержку муниципальных лагерей. Помимо этого, во время летних каникул для школьников проводятся образовательные программы, а для студентов – тематические форумы. По информации регионального министерства труда и занятости, с начала года поступило более 9 тысяч заявлений от подростков на подбор работы на лето. Из них трудоустроено 93%.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова обратила внимание на необходимость развивать систему летнего отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Плетан пояснила, что к концу этого года будет сформирован единый сборник практик по работе с такими детьми с овз. В настоящее время инклюзивные смены организуются в Ольхонском и Киренском районах. В Усолье-Сибирском и Шелехове для детей с ограничениями по здоровью проводятся занятия по авиамодельному спорту и организуются однодневные походы.

Подводя итоги работы депутатского штаба, спикер Заксобрания сказал, что территориям необходимо оказывать содействие в восстановлении работы детских оздоровительных учреждений. «Идеи муниципальных образований по организации детского летнего отдыха необходимо поддерживать финансово из средств областного бюджета. Нельзя допускать ситуации, когда область теряет детские учреждения отдыха. Нужен существенный разворот в сторону их восстановления, в том числе с помощью субсидий муниципальным образованиям. В этом вопросе не должно быть разделения на «свой-чужой». Наша общая задача помочь муниципалитетам развивать инфраструктуру. Эта тема должна стать одной из приоритетных в рабочей повестке парламента следующего созыва», – подчеркнул Александр Ведерников.