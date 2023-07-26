Жителей Челябинска предупредили об изменении цвета водопроводной воды

В Челябинске в четырех районах может измениться цвет водопроводной воды из-за установки оборудования на магистральных водоводах, связанной со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Как рассказал заместитель главы города Александр Астахов, на этой неделе запланировано отключение магистральных водоводов для установки задвижек и ультрафиолетовых ламп. В результате в период с 28 по 31 июля может измениться цвет воды в домах жителей Центрального, Советского, Тракторозаводского и Ленинского районов.

Цвет воды может измениться из-за увеличения скорости потока в трубопроводе. Такую воду жителям не рекомендуют употреблять в пищу, но ее можно использовать в бытовых целях. Она безопасна.