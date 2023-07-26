26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Мишустина порадовал отдых в модульной гостинице

Премьер-министр России Михаил Мишустин, слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте "Манжерок" в республике Алтай, рассказал о том, как в 2022 г. останавливался в модульной гостинице на природе. Политик поделился впечатлениями от отдыха, правда, не назвал конкретное место досуга.
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"Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, и достаточно недорого, и экологично, можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа", - цитирует ТАСС Мишустина.

Напомним, недавно стало известно, какие туристические направления жители России выбрали в 2023 г. для летнего отпуска. Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов. 81% пользователей остались в стране, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8 и 11% соответственно. Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, доля которого среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года. Также вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза). Наиболее популярными странами среди россиян за границей стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, КНР, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия. Среди популярных российских городов выделяются Сочи, Санкт-Петербург и Анапа, Москва, Геленджик, Владивосток, Калининград и Кисловодск.

Теги: Михаил Мишустин, модульная гостиница, Алтай


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