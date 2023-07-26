Россияне не скоро увидят "Барби" и "Оппенгеймера" в кинотеатрах

Россияне еще не скоро смогут посмотреть в кино две самые громкие премьеры этого года – фильмы "Барби" и "Оппенгеймер". Производители смогли вычислить, откуда шли утечки голливудских лент для России в качестве, приемлемом для проката. Теперь можно будет посмотреть разве что "пиратку", снятую в иностранном кинотеатре. Но на большом экране зрелище может быть жалким, предупреждают участники рынка.

По данным "Ведомостей", "параллельный импорт" киноновинок в Россию, находящуюся под санкциями, осуществляли кинотеатры из Казахстана (их вычислили по вотермаркам). Копии без меток, вероятно, "утекли" из офиса мейджора в СНГ или из структур, задействованных в локализации фильмов.