Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии выпустил продукции на 1,9 миллиарда

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" в период с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы "Транснефть" поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, около 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. Также заводом были изготовлены и поставлены станция биологической очистки сточных вод для НПС "Сосьва" Урайского управления магистральных нефтепроводов, станция очистки производственно-дождевых сточных вод для ЛПДС "Никольское" АО "Транснефть – Дружба".

В рамках внедрения современных технических решений специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции: подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Аудиторами была отмечена высокая культура производства и постоянное совершенствование технологий.