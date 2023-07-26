26 Июля 2023
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Фото: Транснефть - Сибирь

Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии выпустил продукции на 1,9 миллиарда

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" в период с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы "Транснефть" поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, около 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. Также заводом были изготовлены и поставлены станция биологической очистки сточных вод для НПС "Сосьва" Урайского управления магистральных нефтепроводов, станция очистки производственно-дождевых сточных вод для ЛПДС "Никольское" АО "Транснефть – Дружба".

Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии выпустил продукции на 1,9 миллиардов(2023)|Фото: Транснефть - Сибирь

В рамках внедрения современных технических решений специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции: подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Аудиторами была отмечена высокая культура производства и постоянное совершенствование технологий.

Теги: Транснефть - Сибирь, работник, Тюменский ремонтно-механический завод, производство


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