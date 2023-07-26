Более 100 специалистов "Атомстройкомплекса" наградили в преддверии Дня строителя

Больше сотни специалистов "Атомстройкомплекса" получили награды от правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и руководства компании-застройщика. Награждение было приурочено к профессиональному празднику – Дню строителя.

За профессионализм и высокое качество работы сотрудники одного из ведущих застройщиков Урала вновь отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, главы Екатеринбурга и городской думы, благодарственными письмами министерства строительства и развития инфраструктуры региона. По традиции награды вручил лично генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев. Он поблагодарил за каждодневный профессиональный труд и преданность профессии.

"В наших силах каждый день менять мир вокруг – для этого нужно быть профессионалами, на которых равняется отрасль, расти в каждом новом объекте, стремиться стать лучшей версией себя. Такой подход уже 28 лет позволяет компании "Атомстройкомплекс" быть лидером, новатором, надежным партнером города и области, строить современные, комфортные здания, которые украшают наш город и меняют к лучшему жизнь горожан", - подчеркнул Ананьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на прошлой неделе Валерий Ананьев наградил победителей конкурса профессионального мастерства, которые проходят уже больше 10 лет. Высокий уровень мастерства сотрудников "Атомстройкомплекса" подтверждают ежегодные награды городского, регионального и федерального уровня. В июне строители компании завоевали награды в двух номинациях на региональном этапе УрФО национального конкурса профмастерства "Строймастер-2023". А в августе сотрудник "Атомстройкомплекса" представит уральский регион на общероссийском этапе в городе Королев (Московская область).