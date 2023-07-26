В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

Четверо детей за последние две недели госпитализированы во Владивостоке из-за отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Одному из детей промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое находятся в больницах, их состояние оценивают как среднетяжелое.

В ведомстве пояснили, что дети легко могут спутать бутылку с такой опасной жидкостью и лимонад, призвав родителей быть внимательными.

Ранее в Свердловской области воспитанницу детского сада госпитализировали с отравлением растворителем. Предварительно установлено, что в тот день ребенок в раздевалке детсада открыл шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него. Прокуратура начала проверку.