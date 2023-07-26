Арбитражный суд отправил на пересмотр дело об оскорблении главы "Маяка" общественницей Литвиновой

Арбитражный суд Уральского округа отменил решение Арбитражного суда Свердловской области в деле ООО "Корпорации "Маяк" и общественницы из Екатеринбурга Елены Литвиновой. Об этом Накануне.RU рассказала сама екатеринбурженка.

"Постановил решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2022 по делу № А60-23449/2021 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области", - также говорится в картотеке.

Напомним, что в октябре Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска ООО "Корпорации "Маяк" к Литвиновой. В исковом заявлении было сказано, что свердловчанка оскорбила бизнесмена, из-за чего тот требовал в судебном порядке защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию. Дело в феврале текущего года также рассматривал пермский суд, который также признал Литвинову невиновной. Решение обжаловалось несколько раз и, в конечном итоге, "Маяк" добился своего.

"Дело отправили на пересмотр в Арбитражный суд Екатеринбурга. Якобы суд не рассмотрел экспертизу и не учел выводы экспертизы. Дату следующего заседания пока не назначили", - добавила Литвинова.

Напомним, история началась со сноса здания ПРОМЭКТ на Декабристов, 20. Работы возмутили жительницу соседнего дома Елену Литвинову. По ее словам, якобы, снос проводился впопыхах и с помощью тяжелой техники, что привело, как она считает, к возникновению трещин на фасаде ее дома, внутри квартир и обрушению облицовки стен подвала. Екатеринбурженка освещала историю действий "Маяка" в социальных сетях, не стесняясь в выражениях в адрес главы корпорации и бывшего свердловского депутата Конькова. Именно эти высказывания и привлекли внимание юристов компании. Ранее Литвинову уже вызвали в прокуратуру за оскорбления в адрес главы корпорации, однако позже это дело было прекращено.