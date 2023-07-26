26 Июля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

На Украине возбуждены дела из-за хищения оружия и боеприпасов

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что на Украине военная прокуратура возбудила уголовные дела из-за хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей.

Речь идет о краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости Марочко. По его словам, о пропаже вооружения и боеприпасов узнали при прибытии на данный участок мобилизованных украинских военнослужащих.

Напомним, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану.

"Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - сказал Резников.

Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось: "длинная линия фронта", "большое количество врагов", "вопрос противовоздушной обороны". Резников также добавил, что вооруженный конфликт – не "компьютерная игра".

Заявление прозвучало на фоне слов отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу о том, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление. Атламазоглу сообщил, что с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.

Теги: Андрей Марочко, боеприпасы, воровство


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